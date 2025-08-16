Трамп после встречи с Путиным заявил, что сделки по Украине пока нет, но переговоры продолжатся

Президент США Дональд Трамп заявил, что по итогам саммита с российским лидером Владимиром Путиным конкретной сделки по урегулированию конфликта на Украине достигнуто не было. Об этом он сообщил на пресс-конференции, прошедшей на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

«Мы согласились по многим, очень многим пунктам», — отметил Трамп, подчеркнув конструктивный характер переговоров. Однако он также признал, что по ряду важных вопросов, включая ситуацию на Украине, договорённости пока не достигнуты. «Сделки по Украине на данный момент нет», — заявил американский президент.

Несмотря на это, Трамп выразил осторожный оптимизм, заявив, что оба лидера разделяют стремление к прекращению кровопролития. «Мы собираемся остановить кровопролитие... И президент Путин хочет этого так же, как и я», — сказал он, поблагодарив российского коллегу за «открытость и серьёзный подход» к диалогу. По словам Трампа, следующая встреча с Путиным, вероятно, состоится «очень скоро».

В свою очередь, Владимир Путин вновь подчеркнул необходимость комплексного устранения первопричин украинского кризиса. Он отметил, что Россия заинтересована в устойчивом и долгосрочном урегулировании конфликта.

«Мы убеждены, что для того, чтобы украинское урегулирование носило устойчивый и долгосрочный характер, должны быть устранены все первопричины кризиса, о которых говорили неоднократно, обеспечен учет всех законных озабоченностей России, восстановлен справедливый баланс в сфере безопасности в Европе и в мире в целом», — заявил российский лидер.

Саммит в Анкоридже стал первой личной встречей Трампа и Путина с момента обострения ситуации на Украине. Несмотря на отсутствие конкретных соглашений, обе стороны оценили переговоры как важный шаг на пути к деэскалации и налаживанию диалога.