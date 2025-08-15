Самолёт Путина приземлится в Анкоридже в 22 часа

Самолёт президента России Владимира Путина приземлится в Анкоридже, штат Аляска, в 11:00 по местному времени (22:00 мск). Главу российского государства лично встретит президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Будет пунктуальный отлет из Магадана в Анкоридж», — отметил Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Во время четырёхчасового перелёта Владимир Путин продолжит работу над тезисами предстоящего саммита.

Как уточнил представитель Кремля, ключевой темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. «Хотя во главе угла будет стоять вопрос украинского урегулирования, это и перечень раздражителей наших двусторонних отношений», — подчеркнул Песков. В ходе саммита также планируется обсудить пакет документов по экономическому сотрудничеству, а также региональные и международные вызовы.

Встреча лидеров России и США пройдёт на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Американский президент ранее заявлял, что рассчитывает достичь прогресса в достижении прекращения огня на Украине.