Трамп объявил о начале подготовки встречи Путина и Зеленского после переговоров в Вашингтоне

Президент США и нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп объявил о начале подготовки к прямой встрече президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского. Об этом он сообщил 18 августа на своей платформе Truth Social по итогам масштабных переговоров с украинской делегацией и представителями Европейского союза.

«По завершении встреч я позвонил президенту Путину и начал подготовку к встрече, место которой будет определено позднее, между президентом Путиным и президентом Зеленским», — заявил Трамп.

По его словам, проведение трехсторонней встречи с участием США, России и Украины стало бы «хорошим первым шагом» на пути к прекращению украинского конфликта, который, по версии Трампа, «продолжается уже четыре года». Он подчеркнул, что переговоры с Зеленским и лидерами ЕС прошли в конструктивном ключе и были посвящены обсуждению «гарантий безопасности» для Украины.

«Все стороны выражают готовность к миру. Мы очень рады возможности положить конец этому конфликту», — отметил Трамп.

В понедельник в Белом доме состоялась встреча между Трампом, Зеленским и высокопоставленными европейскими лидерами, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Финляндии Александра Стубба, премьер-министра Италии Джорджу Мелони, а также председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и генсека НАТО Марка Рютте.

Как сообщают источники, включая CNN, решение о подготовке прямой встречи Путина и Зеленского было принято после того, как Трамп получил от российского лидера позицию Москвы по урегулированию конфликта во время их личной встречи на Аляске. Американский президент намерен передать эту позицию украинской стороне и её европейским партнёрам.

Однако в Европе ответили на инициативу Трампа с осторожностью. Лидеры стран ЕС в закрытых кругах выразили поддержку продолжению поставок вооружений Киеву и сохранению жёстких санкционных мер в отношении России. Кроме того, они единогласно выступили против каких-либо ограничений на перспективу вступления Украины в НАТО, подчеркнув, что «суверенные права стран на выбор союзов не подлежат переговорам».

Тем временем в Москве пока не прокомментировали заявление Трампа. Эксперты отмечают, что, несмотря на дипломатический оптимизм, путь к прямым переговорам между Путиным и Зеленским остаётся крайне сложным из-за глубоких разногласий по ключевым вопросам, включая статус оккупированных территорий и условия прекращения огня.

Теперь внимание мирового сообщества приковано к следующему шагу: будет ли достигнута договорённость о месте и формате возможной встречи, и сможет ли она стать реальным прорывом в урегулировании одного из самых затяжных конфликтов XXI века.