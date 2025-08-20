Кабмин одобрил штрафы за неустранение нарушений перед отопительным сезоном

Правительство России 19 июля одобрило законопроект, предусматривающий введение штрафов для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, которые не устранили выявленные нарушения до начала отопительного сезона. С соответствующей информацией ознакомились «Известия».

Документ предлагает внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ), дополнив его новыми составами административной ответственности. Об этом сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Согласно проекту, теплоснабжающие организации, не устранившие в установленные сроки нарушения, выявленные в ходе проверки готовности к отопительному периоду, будут оштрафованы на сумму от 2 до 4 тысяч рублей.

Ответственность предусмотрена и для потребителей, а также управляющих компаний. Гражданам в случае нарушений грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Должностные лица заплатят от 2 до 4 тысяч рублей, а юридические лица — от 5 до 10 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект устанавливает административную ответственность для должностных лиц за нарушение сроков направления на утверждение в Минэнерго схем теплоснабжения поселений, городских и муниципальных округов. Также штрафы могут быть применены за неразмещение в установленный срок информации о месте проведения публичных слушаний или протоколов по их итогам.

Цель законопроекта — повысить ответственность организаций за подготовку к отопительному сезону и снизить риски аварий и перебоев в подаче тепла в зимний период.