Володин сообщил о резком сокращении числа детей мигрантов, допущенных к обучению в школах России

Число детей иностранных граждан, допущенных к обучению в российских школах, значительно сократилось по итогам набора в начальные и средние классы в ряде регионов. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По его словам, снижение связано с нарушениями при подаче документов, в частности отсутствием подтверждения легального пребывания в России, а также с низкими результатами тестов по русскому языку. Володин подчеркнул, что незнание языка препятствует успешному обучению как самого ребенка, так и мешает процессу в целом классе, затрудняя его адаптацию.

Председатель Госдумы привел данные по нескольким регионам. Так, в Нижегородской области количество заявок на поступление от детей мигрантов сократилось почти в десять раз, в Воронежской области в семь раз. В Республике Татарстан каждый десятый ребенок без российского гражданства не прошел обязательное языковое тестирование.

Высокий процент несдавших экзамен зафиксирован также в Калужской, Свердловской, Тульской областях и в Республике Коми. В Крыму из десяти детей мигрантов, претендующих на обучение, только шестеро успешно прошли отбор.

Володин отметил, что такие меры направлены на защиту качества образования и обеспечение справедливых условий для всех учащихся.