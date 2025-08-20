Стоимость техосмотра может вырасти на 50%: ФАС готовит изменения тарифов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект по корректировке методики расчета стоимости технического осмотра автомобилей. Как сообщает «Коммерсантъ», с 2026 года минимальный тариф за проверку легкового автомобиля может увеличиться с нынешних 913 рублей до 1,36 тысячи рублей это почти на 50% дороже. Новые правила затронут около 6 миллионов автовладельцев.

По данным ФАС, пересмотр тарифов необходим для учёта инфляции и роста операционных расходов. Изначально ведомство предлагало установить минимальную стоимость в 1,5 тысячи рублей, но после доработки проекта показатель был снижен до 1,36 тысячи рублей. Документ сейчас проходит межведомственное согласование.

Помимо роста стоимости самого ТО, автовладельцев может ожидать дополнительная нагрузка с 1 сентября 2025 года вводится обязательная госпошлина в размере 500 рублей за внесение данных о техосмотре в Единую автоматизированную систему МВД. Эта плата будет взиматься за каждую выданную диагностическую карту. По оценкам ведомства, ежегодно оформляется около 9 миллионов таких карт, что принесёт бюджету около 4,5 млрд рублей.

Пока не решено, кто именно будет оплачивать пошлину автовладельцы или операторы техосмотра. Вопрос находится на обсуждении между ФАС, Минфином и МВД.

Представители отрасли выражают обеспокоенность. Операторы отмечают, что текущие тарифы и так не покрывают расходы, особенно с учётом обязательной уплаты НДС с 2024 года. В Союзе операторов технического осмотра считают, что вместо жёсткого регулирования было бы эффективнее перейти к рыночному ценообразованию или ввести тарифные «коридоры», аналогично системе ОСАГО.

Если проект будет утверждён, стоимость прохождения техосмотра в России может значительно увеличиться уже в ближайшие годы.