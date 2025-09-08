Япония погрузилась в политический кризис после отставки премьер-министра Исибы

Япония столкнулась с глубоким политическим кризисом после объявления премьер-министром Сигэру Исибой о своей отставке. Его решение, принятое менее чем через год после вступления в должность и вскоре после поражения правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборах, поставило страну перед угрозой затяжной нестабильности — несмотря на репутацию одной из самых стабильных демократий мира.

Как сообщает The New York Times, отставка Исибы стала не просто сменой лидера, а сигналом системного кризиса. Мирея Солис, директор Центра изучения политики Азии при Brookings Institution, назвала происходящее «глубоким кризисом лидерства» и предупредила: Япония может вновь вернуться к эпохе частой смены премьеров — или двинуться по пути усиления популизма.

Причины кризиса — экономика, общество, внешняя политика

На фоне роста инфляции до 3% и стагнации реальных доходов, особенно среди молодёжи, в обществе нарастает недовольство. Молодое поколение всё чаще выражает разочарование в традиционных политических элитах, считая, что система не способна решить их проблемы — от дороговизны жизни до отсутствия перспектив карьерного роста.

Одновременно усиливаются антииммигрантские настроения, а внешнеполитическая повестка осложняется: отношения с ключевыми союзниками, прежде всего с США, ухудшаются на фоне торговых споров. Угроза введения американских пошлин в размере 15% на японские товары вызвала тревогу в бизнес-сообществе и подорвала доверие к правительству.

Правые новички усиливают давление на ЛДП

На последних выборах заметных успехов добились новые правые партии, созданные менее пяти лет назад. Их рост свидетельствует о фрагментации политического ландшафта и утрате ЛДП монополии на власть, которую она удерживала десятилетиями. Эти силы активно используют популистскую риторику, эксплуатируя социальное недовольство и националистические настроения.

Эксперты предупреждают: если ЛДП не сможет быстро предложить убедительную альтернативу и восстановить доверие избирателей, Япония может столкнуться с продолжительным периодом политической турбулентности — с частой сменой кабинетов, параличом реформ и ростом радикальных настроений.

Отставка Исибы — не конец кризиса, а его начало. Впереди — борьба за лидерство внутри ЛДП, возможные досрочные выборы и поиск новой политической модели, способной ответить на вызовы XXI века.

Страна восходящего солнца впервые за долгое время оказалась на перепутье — и от выбора, который она сделает, зависит не только её внутренняя стабильность, но и роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе.