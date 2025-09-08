Проект на Сырадасайском месторождении под угрозой: «Таймыргормаш» может быть признан банкротом

Добыча угля на одном из крупнейших в Арктике Сырадасайском месторождении (запасы — 5,7 млрд тонн) столкнулась с серьёзными трудностями. Компания ООО «Таймыргормаш» (ТГМ), ответственная за разработку месторождения и связанная с корпорацией AEON, оказалась на грани банкротства.

Арбитражный суд Красноярского края принял заявление о признании ТГМ банкротом. Инициатором процедуры первоначально выступил поставщик горной техники ООО «Криптоний», однако позже он отказался от своего заявления. В начале сентября к делу присоединился Архангельский морской торговый порт (АМТП), взыскавший с ТГМ задолженность по договору перевалки угля в размере 52,4 млн рублей, а также пени на сумму 7 млн рублей. Следующее заседание по делу назначено на 6 октября.

Согласно данным ЕГРЮЛ, 25% ТГМ принадлежит ООО «Печора Инвест», связанному с Александром Ореховым — ранее названным РБК главой угольного направления AEON. Остальные доли распределены между ООО «Проф-Консалт», ООО «Резидент» и ООО «Формула МРП».

Как сообщает “Ъ”, финансирование проекта за счёт кредитов больше не планируется, и в случае отсутствия альтернативных источников инвестиций разработка Сырадасайского месторождения может быть законсервирована.

Месторождение расположено в 110 км от посёлка Диксон в Красноярском крае и считается одним из ключевых северных проектов AEON. Его потенциал — 5,7 млрд тонн угля — делает его стратегически важным для развития арктической логистики и экспорта. Однако текущие финансовые и юридические сложности ставят под вопрос реализацию проекта в обозримом будущем.

Ни ТГМ, ни АМТП, ни «Криптоний» на запросы “Ъ” не предоставили комментариев.

Если банкротство будет подтверждено, это может привести к приостановке работ на месторождении и пересмотру всей стратегии освоения угольных ресурсов в этом регионе.