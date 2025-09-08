Казахстан намерен увеличить транзит нефти из России в КНР

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов заявил журналистам, что соглашение об увеличении объемов транзита российской нефти в Китай через территорию Казахстана пока не подписано, однако переговоры находятся в активной стадии.

«Еще пока не подписали соглашение о транзите нефти из России в Китай. Отрабатываем этот вопрос. Россия и Китай уже договорились между собой — КНР готова принять и закупить этот объем, вероятно, определены и ценовые параметры. Теперь ключевой вопрос — транзит по территории Казахстана. Я уверен, в ближайшем будущем мы этот вопрос решим», — сообщил министр.

Напомним, в июле Аккенженов отмечал, что Казахстан и Россия завершают оценку технических возможностей для увеличения поставок. В частности, изучается, потребуется ли строительство новых нефтеперекачивающих станций (НПС) или удастся обойтись за счет применения специализированных присадок, улучшающих текучесть нефти.

«Предварительно, по нашим данным, мы справимся с применением специализированных присадок», — уточнял тогда министр.

Таким образом, Казахстан сохраняет ключевую роль в энергетическом сотрудничестве между Россией и Китаем, выступая надежным транзитным партнером. Ожидается, что окончательное решение по соглашению будет принято в самое ближайшее время.