Минпромторг прогнозирует параллельный импорт в 2025 году на уровне $25 млрд — при этом объёмы постепенно снижаются

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что по итогам 2025 года объём параллельного импорта в Россию составит около $25 млрд. При этом, подчеркнул он, доля товаров, ввозимых по этому механизму, последовательно сокращается — что свидетельствует о переходе к более устойчивым моделям обеспечения рынка.

Соответствующие данные министр озвучил в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

«По итогам 2025 года прогнозный объем параллельного импорта составит порядка $25 млрд. При этом отмечу, что мы последовательно идем по пути снижения объема товаров, поставляемых с помощью механизма параллельного импорта», — заявил Алиханов.

За январь–июль 2025 года по параллельному импорту в Россию уже ввезено товаров на $14,6 млрд. Однако динамика по месяцам показывает устойчивое снижение: если в мае объём составлял $2,3 млрд, то в июне — $1,6 млрд, а в июле — уже $1,4 млрд.

«Снижение существенное. Это не случайность — мы целенаправленно работаем над тем, чтобы замещать импорт за счёт развития собственных производств или организации поставок аналогов из дружественных стран. Соответственно, список товаров, разрешённых к параллельному ввозу, будет продолжать сокращаться», — пояснил министр.

Параллельный импорт был легализован в России в 2022 году как ответ на уход западных компаний и санкционные ограничения. Механизм позволил сохранить доступ потребителей к товарам, включая электронику, автозапчасти, бытовую технику и медоборудование. Однако с 2024 года власти начали постепенно сворачивать этот режим — в первую очередь в тех категориях, где появились российские аналоги или альтернативные поставщики из Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки.

Эксперты отмечают, что снижение объёмов параллельного импорта — важный сигнал о стабилизации внутреннего рынка и росте импортозамещения. Однако полный отказ от механизма пока не планируется — он остаётся «страховочным» инструментом в условиях сохраняющейся внешней неопределённости.

Таким образом, $25 млрд за 2025 год — это скорее потолок, к которому страна подойдёт с тенденцией к снижению, а не росту. Главная цель Минпромторга — сделать экономику менее зависимой от внешних поставок, даже легальных, и обеспечить устойчивое развитие отечественного производства.