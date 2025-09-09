Авиакомпания «Победа» отменила ограничения по весу ручной клади

Авиакомпания «Победа» полностью отменила ограничения по весу для ручной клади, сообщила пресс-служба перевозчика. Пассажиры теперь могут брать с собой в салон сумки любого веса — главное, чтобы они соответствовали новым габаритам.

Хотя вес больше не контролируется, размеры ручной клади по-прежнему будут проверяться. Габариты одного места ручной клади увеличились: с прежних 4×36×30 см до 15×36×30 см. Это означает, что пассажиры могут взять с собой более объемные, но не более широкие сумки.

При этом на стойках регистрации и у выходов на посадку по-прежнему будет использоваться калибратор размером 36×30×27 см — именно он определяет, соответствует ли основное место ручной клади (сумка, рюкзак, портфель или дамская сумочка) допустимым параметрам.

«Мы стремимся сделать путешествие максимально комфортным для наших пассажиров, сохраняя при этом операционную эффективность. Отмена весовых ограничений — это шаг навстречу пассажирам, которые ценят свободу и гибкость», — отметили в пресс-службе «Победы».

Напомним, что помимо основного места ручной клади, пассажиры также могут бесплатно взять на борт дополнительные предметы: верхнюю одежду, детскую сумку, костюм в портпледе, а также товары, купленные в аэропорту.

Изменения уже вступили в силу и распространяются на все рейсы авиакомпании.