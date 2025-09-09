Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака «Я русский»

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказалась регистрировать товарный знак «Я русский» за певцом Ярославом Дроновым, известным под сценическим именем Shaman. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные электронной базы ведомства.

Решение было вынесено в конце августа 2025 года и касается сразу двух заявок, поданных артистом. В них он просил зарегистрировать фразу «Я русский» в качестве товарного знака для использования в производстве алкогольной продукции — включая водку — а также в сфере парфюмерии и косметики.

Shaman стал широко известен после выхода патриотической песни «Я русский», которая вызвала широкий общественный резонанс и принесла ему всероссийскую популярность. После этого исполнитель попытался закрепить бренд, подав заявки в Роспатент, однако ведомство сочло фразу непригодной для регистрации в качестве товарного знака.

Согласно российскому законодательству, товарные знаки не могут быть зарегистрированы, если они противоречат общественным интересам, принципам гуманности и морали, либо если они являются общеупотребительными словосочетаниями, не обладающими различительной способностью. Вероятно, именно эти критерии и легли в основу отказа.

Эксперты отмечают, что попытки коммерциализировать социально и идеологически нагруженные фразы часто сталкиваются с юридическими и этическими ограничениями — особенно если речь идет о продуктах массового потребления, таких как алкоголь или парфюмерия.

Представители Shaman пока не прокомментировали решение Роспатента. Не исключено, что артист может обжаловать отказ или подать новые заявки с уточненными формулировками.