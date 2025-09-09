Минфин планирует продать аэропорт Домодедово до конца 2025 года

Министерство финансов России включило продажу международного аэропорта «Домодедово» в план приватизации на 2025 год. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в интервью Радио РБК.

«В плане продажи [Домодедово] есть. Но посмотрим, успеем ли мы до конца года это сделать. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс», — отметил министр.

Силуанов подчеркнул, что сделка будет проходить исключительно через открытые торги: «Обязательно будем делать это на открытых торгах, чтобы была рыночная цена и было состязательство». При этом он подтвердил наличие заинтересованного инвестора, но отказался раскрывать его личность.

Напомним, что аэропорт перешёл под контроль государства летом 2025 года после решения суда по иску Генеральной прокуратуры. В январе ведомство обратилось в Арбитражный суд Московской области с требованием изъять активы у совладельцев Домодедово — Дмитрия Каменщика и Валерия Когана, а также ряда аффилированных компаний, включая «Домодедово Карго», «Домодедово Эрфилд», «Домодедово Авиэйшн Секьюрити» и другие.

В иске прокуратура указала, что действия владельцев «создавали угрозу национальной безопасности» и вели к «незаконному иностранному контролю над стратегически важным транспортным узлом». По данным ведомства, Каменщик, имеющий гражданство Турции и ОАЭ, и Коган — резидент Израиля — фактически управляли ключевыми активами аэропорта, что противоречит законодательству о стратегических предприятиях.

Эксперты отмечают, что продажа одного из крупнейших авиахабов страны — важный шаг для наполнения бюджета и перераспределения стратегических активов. При этом условия торгов, круг допущенных инвесторов и возможные ограничения по иностранным участникам станут ключевыми вопросами ближайших месяцев.

Аэропорт Домодедово — второй по пассажиропотоку в России после Шереметьево. В 2024 году обслужил более 33 миллионов пассажиров.