Уровень потребительского спроса в России упал до минимума

Внутренний спрос в России продолжил снижаться и в июле–августе 2025 года достиг минимального уровня с конца 2022 года. Об этом свидетельствуют данные доклада Банка России «Региональная экономика», опубликованного на этой неделе.

Согласно опросам предприятий, проводимым ЦБ, оценки спроса на продукцию и услуги находятся в отрицательной зоне уже с сентября 2024 года. Тенденцию подтвердили и представители бизнес-объединений, беседовавшие с изданием «Ведомости».

Спад затронул практически все ключевые секторы экономики — за исключением сельского хозяйства. Наиболее ощутимое падение зафиксировано в обрабатывающей промышленности, оптовой торговле и строительстве.

Примеры из регионов иллюстрируют масштаб проблемы: производитель мебели из Бурятии сообщил о 40-процентном падении спроса в 2025 году по сравнению с прошлым годом, а его коллега из Орловской области — о снижении на 20%.

Особенно тяжелая ситуация складывается в строительной отрасли: компании в большинстве регионов отмечают резкое падение спроса на новое жилье. Основной причиной называют сокращение доступности ипотечных кредитов — ставки остаются высокими, а программы льготного кредитования охватывают ограниченное число покупателей.

Эксперты Банка России предупреждают, что сохранение низкого уровня внутреннего спроса может замедлить экономический рост и повлиять на инвестиционную активность бизнеса в ближайшие кварталы.