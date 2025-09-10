С октября 2025 года россияне смогут получать пенсии и пособия в цифровых рублях

С 1 октября 2025 года граждане России получат возможность получать социальные выплаты — включая пенсии, пособия и другие государственные трансферты — в цифровых рублях. Об этом в беседе с ТАСС сообщил ассистент кафедры финансового права Московского государственного юридического университета Максим Хромченко.

Для использования цифрового рубля получателям социальных выплат потребуется установить приложение обслуживающего банка и дать согласие на открытие специального цифрового счета. При этом, как подчеркнул эксперт, пока не определено, будет ли получение выплат в цифровой валюте обязательным или останется на усмотрение граждан.

«Полагаем, что логичнее было бы оставить право выбора для пользователя», — отметил Хромченко, добавив, что окончательный перечень расходов, которые можно будет оплачивать с помощью цифрового рубля, устанавливается правительством РФ совместно с Центральным банком. На данный момент этот список ещё не опубликован, но ожидается, что в него войдут все основные виды социальных выплат.

Министерство финансов РФ ранее заявляло, что внедрение цифрового рубля позволит повысить прозрачность бюджетных расходов и усилить контроль за целевым использованием средств. Поскольку цифровой рубль — это государственная валюта, все операции с ней будут фиксироваться и отслеживаться в реальном времени, что снижает риски нецелевого использования бюджетных денег.

Напомним, тестовый запуск цифрового рубля стартовал ещё в августе 2023 года. С тех пор к пилотному проекту подключились 13 крупнейших российских банков, а ЦБ продолжает отрабатывать технические и правовые аспекты его внедрения. В ближайшие месяцы ожидается расширение функционала и подключение новых категорий пользователей — в первую очередь, получателей социальных выплат.

Эксперты отмечают, что переход на цифровой рубль — это не замена наличных или безналичных денег, а дополнительный инструмент, который призван сделать финансовую систему более гибкой, безопасной и прозрачной — как для граждан, так и для государства.