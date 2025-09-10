АТОР: россияне летом 2025 года сократили траты на отдых из-за роста цен

В летнем сезоне 2025 года многие российские туристы сознательно выбрали более бюджетные варианты отдыха — перешли на отели более низкой категории, отказались от питания и дополнительных услуг. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, снижение спроса на массовых курортах связано с существенным ростом цен: «Многие туристы либо перешли на более дешёвые предложения, либо вовсе отказались от поездок. Выбор трёхзвёздочных отелей, гостиниц без питания, сокращение наземных услуг, экскурсий и развлечений — всё это показывает, что российские туристы как никогда чувствительны к цене».

Эксперт подчеркнула, что хотя ценовой фактор всегда был важен для россиян, именно лето 2025 года продемонстрировало: дальнейший рост стоимости отдыха может привести к серьёзному падению спроса в бюджетном и среднем сегментах рынка.

Согласно данным АТОР, в целом отдых в России этим летом подорожал на 10–25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Самым доступным направлением оказался Крым: минимальная стоимость недельного отдыха на человека в отеле «три звезды» без учёта дороги составила около 45 тысяч рублей. Наиболее дорогим стал регион Кавказских Минеральных Вод — средний чек на двоих за 10 дней достиг 120–140 тысяч рублей.

Туристическая отрасль уже фиксирует тревожные сигналы: несмотря на сохранение интереса к внутреннему туризму, потребители всё чаще выбирают экономию, а не комфорт. АТОР призывает отельеров и туроператоров адаптировать предложения под текущие финансовые возможности граждан — иначе рискуют столкнуться с дальнейшим падением загрузки.

«Цена — главный драйвер спроса сегодня. И если рынок не предложит адекватных по стоимости вариантов, туристы просто останутся дома», — резюмировала Майя Ломидзе.