Wildberries расширила логистический комплекс в Воронеже: вместимость вырастет вдвое, до 90 млн единиц хранения

Объединённая компания Wildberries & Russ (РВБ) завершила масштабное расширение своего логистического комплекса в Воронеже. Общая площадь центра достигла 156 тысяч квадратных метров, что позволит в два раза увеличить ёмкость хранения товаров — до более чем 90 миллионов единиц при полном запуске.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе РВБ, компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй очереди комплекса, площадью 79 тыс. кв. м. В течение месяца объект начнёт полноценно функционировать.
🚚 Что изменится с запуском второй очереди?
Увеличение складских мощностей — продавцы и производители получат вдвое больше мест для размещения товаров.
Автоматизация процессов — в операционной зоне заработает современная сортировочная лента и другое высокотехнологичное оборудование, что ускорит обработку заказов.
Рост отгрузок — если сейчас с воронежского центра ежедневно отправляется свыше 250 тысяч посылок, то после запуска новых мощностей этот показатель значительно вырастет.
Новые рабочие места — расширение создаст дополнительные возможности для трудоустройства местных жителей.
📈 Стратегическое значение перед высоким сезоном
Расширение логистического хаба в Воронеже имеет ключевое значение накануне осенне-зимнего сезона продаж — самого загруженного периода для маркетплейсов. Увеличение складских площадей позволит:
Быстрее принимать и размещать товары от продавцов;
Снизить логистические издержки и сроки доставки;
Поддержать рост малого и среднего бизнеса в регионе, дав предпринимателям больше возможностей для масштабирования.
«Это положительно скажется на росте оборотов продаж и развитии малого и среднего бизнеса в регионе», — подчеркнули в пресс-службе РВБ.
📍 Почему Воронеж?
Воронеж — один из стратегически важных логистических узлов Wildberries в Центральной России. Его географическое положение позволяет эффективно распределять потоки товаров по южным, центральным и даже частично восточным регионам страны. Укрепление инфраструктуры здесь — логичный шаг для обеспечения стабильной и быстрой доставки миллионов заказов.
