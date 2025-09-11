«От инфляции к реальным затратам»: Новак поручил пересмотреть механизм сдерживания цен на бензин

Вице-премьер Александр Новак поручил ключевым ведомствам — Минэкономразвития, Минэнерго, Минфину, ФАС и Росстату — проработать предложение Российского топливного союза (РТС) об отказе от привязки роста цен на АЗС исключительно к уровню потребительской инфляции. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на соответствующий документ.

Сейчас, хотя формально законодательного запрета на рост цен выше инфляции нет, регуляторы активно реагируют, если стоимость топлива на заправках значительно превышает этот уровень. Однако, по мнению РТС, такой подход не учитывает реальные издержки отрасли.

Вместо этого предлагается ввести комплексный композитный индекс, который будет учитывать не только инфляцию, но и:

-кредитную нагрузку на нефтетрейдеров и заправочные сети,

-динамику минимальной и средней заработной платы в отрасли,

-рост тарифов на услуги и логистику,

-затраты на модернизацию, ремонт оборудования и кадровую ротацию.

«Это позволит более справедливо отражать экономические реалии бизнеса на АЗС и избежать искусственного сдерживания цен, которое ведёт к дефициту инвестиций и снижению качества сервиса», — поясняют в РТС.

Напомним, в начале сентября ФАС объяснила недавний рост цен на бензин активностью независимых сетей АЗС, которые не участвуют в соглашении о сдерживании цен. При этом ведомство отметило, что в большинстве регионов ситуация уже стабилизировалась. Также ФАС рассматривает возможность продлить запрет на экспорт бензина до октября, чтобы гарантировать бесперебойное снабжение внутреннего рынка.

Переход к новому механизму регулирования может стать важным шагом к балансу между интересами потребителей, государства и бизнеса — особенно на фоне растущих издержек и масштабной модернизации топливной инфраструктуры.