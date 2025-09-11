Mantera планирует начать подготовку к IPO в 2028 году — гендиректор холдинга Вадим Трукшин

Один из крупнейших туристических холдингов России — Mantera, развивающий курорты «Красная Поляна» и «Архыз», а также ряд других проектов в сфере туризма и индустрии развлечений, планирует выйти на биржу. Как сообщил генеральный директор компании Вадим Трукшин в интервью РБК, процесс подготовки к IPO начнётся не ранее 2028 года.

«Провести IPO — это, безусловно, наша мегаидея. Но мы будем готовы к началу этого процесса не раньше 2028 года. Причём подчеркиваю — именно к началу процесса. Сейчас мы активно работаем над внутренней структурой: объединение активов и централизация управления — это ключевые элементы подготовки к публичному размещению», — заявил Трукшин.

Портфель проектов Mantera, формирование которого велось под стратегическим управлением Александра Ткачева, оценивается более чем в 100 млрд рублей. В него входят горнолыжные курорты мирового уровня, объекты инфраструктуры, гостиницы и развлекательные комплексы в ключевых туристических регионах России.

Выход на биржу позволит Mantera привлечь дополнительный капитал для масштабирования бизнеса, модернизации существующих объектов и реализации новых инвестиционных проектов. Эксперты отмечают, что IPO может стать важным шагом для развития внутреннего туристического рынка и привлечения институциональных инвесторов в отрасль.

Таким образом, Mantera закладывает долгосрочную стратегию, ориентированную на прозрачность, стандартизацию и международные стандарты корпоративного управления — необходимые условия для успешного публичного размещения через несколько лет.

Mantera — российский туристический холдинг, объединяющий курорты «Красная Поляна» (Сочи) и «Архыз» (Карачаево-Черкесия), а также другие активы в сфере туризма и досуга. Основан при участии структур, связанных с бывшим министром сельского хозяйства РФ и губернатором Краснодарского края Александром Ткачевым.