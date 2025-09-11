Ларри Эллисон стал самым богатым человеком мира, обогнав Илона Маска

81-летний сооснователь корпорации Oracle Ларри Эллисон впервые в истории возглавил рейтинг миллиардеров по версии агентства Bloomberg, сместив с первой строчки Илона Маска, который удерживал лидерство почти год.

Состояние Эллисона, по данным Bloomberg, достигло $393 млрд, в то время как капитал основателя Tesla и SpaceX оценивается в $385 млрд. Этот скачок стал возможен благодаря рекордному однодневному росту капитала Эллисона — $101 млрд, что является абсолютным историческим максимумом за всё время ведения рейтинга.

Рост благосостояния миллиардера напрямую связан с феноменальным взлётом акций Oracle: только за один день — в среду — они подорожали на 41%, а с начала года прибавили 45%, достигнув исторического максимума 9 сентября. Такой рост обусловлен отчётностью компании за первый квартал 2026 финансового года, продемонстрировавшей мощный рывок в сфере облачных технологий и искусственного интеллекта.

Выручка Oracle от облачных сервисов выросла на 28% (до $7,2 млрд), а от облачной инфраструктуры — на 55% (до $3,3 млрд). Компания также заключила крупные контракты, включая партнёрство с OpenAI по созданию центров обработки данных, и участвует в масштабном ИИ-проекте Stargate.

Отметим, что в рейтинге Forbes Илон Маск по-прежнему лидирует с состоянием $437 млрд, тогда как Эллисон там занимает второе место с $395 млрд — разница в методиках оценки объясняет расхождение данных.

Ларри Эллисон, основавший Oracle в 1977 году и до сих пор контролирующий более 40% акций компании, также владеет около 50% киностудии Paramount Skydance. Его восхождение на вершину рейтинга Bloomberg символизирует триумф «старой гвардии» ИТ-индустрии на фоне бума искусственного интеллекта.

Между тем, Илон Маск в последнее время активно критикует OpenAI и Apple, обвиняя их в создании монополии в сфере ИИ — в частности, из-за интеграции ChatGPT в iPhone. В ответ бизнесмен подал судебный иск против обеих компаний.

Таким образом, борьба за звание самого богатого человека планеты продолжается — и теперь она идёт не только на фондовом рынке, но и в залах суда.