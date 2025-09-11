СФР назвал размеры добровольных пенсионных взносов на 2025 год: от 59 до 473 тысяч рублей

Социальный фонд России (СФР) опубликовал лимиты добровольных взносов на обязательное пенсионное страхование на 2025 год. Минимальная сумма, которую можно заплатить за год, чтобы получить право на зачёт страхового стажа, составит 59 000 рублей. Максимальный взнос — 473 000 рублей — позволит сформировать максимально возможное количество пенсионных коэффициентов за год.

Особенно актуальна эта информация для самозанятых, применяющих налог на профессиональный доход. Поскольку у них нет работодателя, автоматически перечисляющего страховые взносы, будущую пенсию они могут формировать добровольно, заключив соответствующее соглашение с СФР.

Для получения права на страховую пенсию по старости необходимо выполнить три условия:

-накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов,

-иметь 15 лет страхового стажа,

-достичь пенсионного возраста.

Важно: чтобы получить полный год стажа и максимальное количество коэффициентов, необходимо быть зарегистрированным в качестве плательщика весь календарный год и уплатить взнос в размере не ниже минимального. Если платежи вносились частично — стаж и коэффициенты будут рассчитаны пропорционально.

Оплатить взносы за 2025 год нужно до 31 декабря. Учёт поступивших платежей СФР проведёт автоматически и завершит его до 1 марта 2026 года.

Этот механизм даёт самозанятым возможность осознанно управлять своей пенсионной стратегией — особенно на фоне тренда, когда всё больше россиян предпочитают формировать накопления самостоятельно, через фондовый рынок и альтернативные инструменты, не полагаясь только на государственную пенсию.