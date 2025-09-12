Цены на продукты грозятся резко взлететь после возможного решения ЦБ

Цены на продукты в России грозят резко взлететь уже в ближайшие месяцы — если Центробанк на заседании 12 сентября примет решение о значительном снижении ключевой ставки. Об этом предупреждают ведущие российские экономисты, чьи прогнозы публикуют «Известия».

На фоне замедления инфляции регулятор может пойти на более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики, чем ожидает рынок. Однако, по мнению экспертов, это спровоцирует цепную реакцию: банки вновь снизят ставки по депозитам — уже упавшие до 14% — что вызовет массовый вывод средств населением. В результате — резкий рост потребительского спроса и ускорение инфляции.

«Если ЦБ ослабит политику сильнее ожидаемого, кредитные организации снова урежут депозитные ставки. Массовый вывод средств способен разогнать рост цен», — поясняют аналитики.

По оценкам экспертов, в таком сценарии годовая инфляция может подскочить до 16,5%, что неминуемо отразится на стоимости продуктов питания, товаров первой необходимости и услуг.

Чтобы смягчить потенциальный удар по кошелькам граждан, экономисты предлагают превентивные меры. Главный из них — резкое увеличение импорта. Это позволит временно укрепить рубль за счёт притока валюты и расширить предложение на внутреннем рынке, сдерживая цены.

Для балансировки экономики при поступлении в оборот 10 триллионов рублей, по расчётам специалистов, потребуется прирост импорта на 120 миллиардов долларов — объём, сопоставимый с почти годовым импортом России в докризисные времена.

Эксперты призывают ЦБ действовать осторожно: даже в условиях замедления инфляции резкие шаги могут обернуться обратным эффектом — новой волной ценового давления на население.

Решение по ключевой ставке будет объявлено 12 сентября. Рынок ожидает снижения на 0,5–1 процентный пункт, но именно глубина этого шага может определить, насколько сильно ударит по потребителям в ближайшие месяцы.