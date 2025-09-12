Биткоин впервые с лета превысил $116 тысяч: крипторынок обновил максимумы

12 сентября курс биткоина (BTC) впервые с 23 августа превысил отметку в $116,3 тысячи, обновив месячный максимум. После кратковременного пика цена немного скорректировалась — на 10:40 мск BTC торговался около $115,2 тысячи, что на 7% ниже исторического рекорда, но всё ещё на 1% выше, чем сутки назад.

Рост первой криптовалюты подстегнул и альткоины. Ethereum (ETH) ночью поднимался до $4,56 тысячи (+2,2% за сутки), оставаясь на 8,5% ниже своего абсолютного максимума. Особенно ярко выделилась Solana (SOL) — рост на 7,2%, до $239, что стало максимальным значением с января 2025 года. А вот BNB от Binance установил новый исторический рекорд, впервые преодолев отметку в $909 при росте всего на 1%.

Общая капитализация крипторынка выросла за сутки на 1,5%, достигнув $4,02 трлн. Объём торгов за 24 часа составил $255 млрд.

Однако за ростом скрывается высокая волатильность и риски: за последние сутки криптобиржи ликвидировали позиции 116 тысяч трейдеров на общую сумму $335 млн. Больше всего пострадали те, кто ставил на падение рынка — шорт-позиции на $234 млн были принудительно закрыты. Лидеры по потерям — сделки по Ethereum ($92 млн) и биткоину ($82 млн).

Ликвидации происходят, когда цена движется против позиции трейдера, использующего кредитное плечо: биржа автоматически закрывает сделку, чтобы вернуть заёмные средства, а трейдер теряет свой капитал.

Тем временем институциональные инвесторы продолжают активно вкладываться: только 11 сентября спотовые ETF на биткоин получили чистый приток в $552 млн, а с начала недели — уже около $1,7 млрд. Поступления в Ethereum-ETF с начала недели составили $230 млн.

Настроения на рынке также изменились: индекс страха и жадности вернулся в зону «жадности» — 57 баллов из 100 (днём ранее — 54), что говорит о растущем аппетите к риску среди инвесторов.

Аналитики отмечают, что рынок вступил в фазу повышенной волатильности. Рост может продолжиться при сохранении притока в ETF и отсутствии негативных макроэкономических новостей. Однако участников призывают к осторожности: ликвидации показывают, что рынок остаётся крайне чувствительным к любым движениям цены.