В России зафиксировано перепроизводство яиц

В российской яичной отрасли сложилась беспрецедентная ситуация: к концу лета 2025 года объёмы производства значительно превысили внутренний спрос. Как сообщил “Ъ” управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов, выпуск яиц достиг 120% от уровня потребления в стране.

Согласно данным Росстата, за январь—июль 2025 года сельхозорганизации произвели 23,18 млрд штук яиц, что на 6,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Росту способствовало и увеличение поголовья птицы: на конец 2024 года оно составило 483,8 млн голов, что на 0,9% больше, чем годом ранее. По сравнению с 2020 годом прирост составил внушительные 11,9%.

Избыток предложения неизбежно повлиял на цены. По данным Минсельхоза на 3 сентября 2025 года, десяток яиц первой категории у производителей в среднем стоит 53,3 рубля — на 26,5% дешевле, чем годом ранее. Яйца второй категории подешевели ещё сильнее — на 31,9%, до 40 рублей за десяток. Эксперты «Рексофт Консалтинг» отмечают, что с начала года цены упали уже на 20%.

Но за дешевизной для потребителей скрывается серьёзная проблема для производителей. Как пояснила партнёр по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина, рентабельность отрасли рухнула до 11,01% — против 53,6% всего два года назад. Это ставит под угрозу устойчивость многих хозяйств, особенно небольших и средних.

Эксперты предупреждают: если ситуацию не скорректировать — либо сокращением производства, либо поиском новых экспортных рынков — отрасль может столкнуться с масштабным банкротством игроков, а вслед за ним — с резкими скачками цен из-за исчезновения части поставщиков.

Пока же потребители продолжают пользоваться выгодой: яйца в магазинах становятся всё доступнее. Но за этой доступностью — серьёзный экономический дисбаланс, требующий вмешательства регуляторов.