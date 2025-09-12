Российские компании резко нарастили закупки армянского пива — объёмы выросли почти в 9 раз за год

Российские импортёры в первом полугодии 2025 года закупили у Армении пива на 5,15 млн долларов США — почти в 9 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда закупки составляли всего 576,3 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные внешнеторговой статистики, опубликованные на этой неделе.

Динамика роста впечатляет: если в январе экспорт армянского пива в Россию составлял 188 тысяч долларов, то уже к июню он вырос до 1,7 млн долларов — что говорит о стремительном наращивании поставок и устойчивом спросе со стороны российского рынка.

При этом сама Армения в 2025 году импортировала пиво на 7,2 млн долларов — на 70% больше, чем годом ранее. Основным поставщиком остаётся Россия, что делает двустороннюю торговлю в сегменте пивоварения взаимовыгодной и динамично развивающейся.

Эксперты связывают рост интереса российских компаний к армянскому пиву с несколькими факторами:

🔹 Расширение линеек местных армянских брендов, включая крафтовые и премиальные сорта;

🔹 Выгодная логистика в рамках ЕАЭС;

🔹 Стабильное качество продукции, соответствующее российским стандартам;

🔹 Рост спроса на альтернативные импортные напитки на фоне ухода западных брендов.

«Армянское пиво уверенно завоёвывает полки российских магазинов — от федеральных сетей до специализированных баров. Это не просто рост объёмов, это формирование нового тренда», — отмечают в аналитическом агентстве «Бизнес-Тренды ЕАЭС».

При текущих темпах роста эксперты прогнозируют, что по итогам 2025 года объём экспорта армянского пива в Россию может превысить 12–14 млн долларов, что сделает РФ крупнейшим внешним рынком для армянских пивоваров.