В Росси снизился уровень выпуска стали

Российская металлургическая отрасль демонстрирует устойчивое снижение производства. По итогам января–августа 2025 года выпуск стали в стране сократился на 5,4% — до 45,6 млн тонн. Только в августе падение составило 4,5% (5,5 млн тонн), сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании «Корпорация Чермет».

Снижение затронуло все ключевые сегменты:

🔹 Стальной прокат: –5,4% за 8 месяцев (40 млн тонн), в августе — –2,3% (4,9 млн тонн).

🔹 Чугун: –1,7% с начала года (33,8 млн тонн), но в августе обвал усилился до –6,8% (4 млн тонн).

🔹 Стальные трубы: наиболее резкое падение — –13,5% за 8 месяцев (7,3 млн тонн), а в августе — рекордные –18,3% (всего 0,9 млн тонн).

Эти цифры сигнализируют о глубоком структурном кризисе: снижение спроса на внутреннем рынке, логистические сложности, потеря традиционных экспортных направлений и рост себестоимости давят на отрасль. Особенно остро ситуация складывается в трубном сегменте — ключевом для нефтегазовой отрасли, где, судя по всему, замедлились или перенесены крупные инфраструктурные проекты.

На фоне этих данных стало известно, что правительство России приступило к подготовке мер по спасению металлургических предприятий, многие из которых уже столкнулись с финансовыми трудностями, включая проблемы с обслуживанием долгов и выплатой зарплат.

Эксперты предупреждают: если тенденция сохранится, возможны массовые сокращения, остановка производственных мощностей и дальнейший рост цен на металлопродукцию — что ударит по строительной отрасли и машиностроению.

«Металлургия — системообразующая отрасль. Ее кризис неизбежно транслируется на всю промышленность. Без срочных мер мы рискуем столкнуться с цепной реакцией в экономике», — отмечают в Ассоциации металлургов России.