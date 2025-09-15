ЦБ выявил новую схему отмывания: компании-дропперы принимают платежи через QR-коды СБП для онлайн-казино

Банк России начал фиксировать случаи использования розничных компаний и индивидуальных предпринимателей в качестве «дропперов» — посредников для приема платежей через QR-коды Системы быстрых платежей (СБП). Такую схему активно используют запрещённые в России онлайн-казино и другие теневые сервисы. Об этом сообщил Telegram-канал Bad Bank Times, а информацию подтвердили «Коммерсанту» в пресс-службе ЦБ.

Суть схемы проста: клиенты онлайн-казино сканируют QR-код, якобы принадлежащий легальной розничной компании — например, магазину, кафе или салону красоты. Средства поступают на расчётный счёт организации как «оплата товара или услуги». Затем владельцы бизнеса передают участникам игорного бизнеса неинкассированную наличную выручку — за вычетом комиссии. Таким образом, деньги «обналичиваются» и возвращаются в теневой сектор, минуя банковский контроль.

«Это классическая дроп-схема, но теперь маскирующаяся под легальный QR-платеж. Риски для финансовой системы возрастают, потому что суммы и обороты через компании значительно выше, чем через карты физлиц», — пояснили в ЦБ.

Почему компании стали популярнее физлиц?

Ранее дропперами чаще выступали физические лица — их банковские карты использовались для сбора средств. Однако после усиления контроля со стороны ЦБ и банков (блокировки счетов, ограничения лимитов, обязательная верификация), злоумышленники стали массово переключаться на юридические лица и ИП — они позволяют проводить более крупные транзакции и реже вызывают подозрения у автоматических систем мониторинга.

Банкиры, опрошенные «Ъ», подтверждают: выявление таких схем требует больше времени и ручного анализа — стандартные алгоритмы не всегда распознают аномалии, особенно если компания формально ведёт реальную деятельность.

Что делает ЦБ?

Регулятор совместно с кредитными организациями усиливает мониторинг операций по СБП, внедряет дополнительные признаки риска и требует от банков более тщательной проверки клиентов, активно принимающих QR-платежи. Особое внимание — компаниям с несоответствием профиля деятельности и объёмов транзакций.

«Если магазин электроники вдруг начинает получать сотни платежей по 5–10 тысяч рублей в день от разных лиц — это красный флаг», — пояснил один из банкиров.

Последствия для бизнеса

Компании, замеченные в подобных операциях, рискуют попасть в «чёрные списки», потерять банковское обслуживание, а их владельцы — столкнуться с уголовной ответственностью по статьям о легализации доходов и незаконной игорной деятельности.

Эксперты предупреждают: использование бизнеса в качестве финансового посредника для теневых схем — не только риск для репутации, но и прямая угроза устойчивости всей платежной экосистемы. ЦБ намерен и дальше усиливать контроль, в том числе через расширение аналитики СБП и внедрение новых правил верификации получателей QR-платежей.