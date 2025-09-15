The New York Times: Россия создала «империю дронов»

Российская промышленность добилась «революционного» прогресса в производстве беспилотников, превратив эту сферу в один из ключевых приоритетов государства, пишет The New York Times. По данным американского издания, Кремль мобилизовал как государственные, так и частные ресурсы для создания полноценной «империи дронов», способной обеспечивать армию высокотехнологичными аппаратами в беспрецедентных объёмах.

«Российское правительство на высшем уровне дало понять, что беспилотники — важнейший приоритет для страны», — отмечается в статье NYT.

Журналисты подчёркивают: за время конфликта на Украине отрасль беспилотных технологий в России прошла через масштабную трансформацию — от фрагментированного сектора с ограниченными возможностями до мощной, централизованной индустрии, способной выпускать десятки тысяч единиц техники в месяц.

От 140 тысяч до 1,5 миллиона: взрывной рост производства

Ещё в прошлом году президент Владимир Путин заявил, что в 2023 году российская армия получила около 140 тысяч беспилотников. На 2024 год было поставлено амбициозное задание — увеличить выпуск почти в 10 раз. По последним данным, план выполняется: производство FPV-дронов, ударных и разведывательных систем налажено на сотнях предприятий — от оборонных гигантов до небольших частных мастерских и стартапов.

Особое внимание глава государства уделяет FPV-беспилотникам, назвав их «решающим фактором современного боя». Эти аппараты, управляемые оператором в режиме реального времени, позволяют с высокой точностью поражать цели — от бронетехники до систем ПВО и складов с боеприпасами.