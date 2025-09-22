Крипторынок начал неделю с обвала: биткоин и эфириум рухнули, ликвидации превысили $1,5 млрд

Криптовалютный рынок открыл новую неделю резким падением. Утром 22 сентября биткоин (BTC) потерял более $3 тыс., снизившись с уровня $115 тыс. до отметки ниже $112 тыс. Еще более серьезное падение пережил Ethereum (ETH): монета, торговавшаяся ночью на уровне $4500, впервые с августа упала почти до $4000 — обновив месячный минимум.

По данным CoinMarketCap на 10:00 мск, в минусе находятся все 100 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации. Инвесторы фиксируют убытки на фоне усиления рыночной волатильности и отсутствия позитивных драйверов.

Резкое снижение цен спровоцировало массовые принудительные закрытия позиций трейдеров, использовавших кредитное плечо и ставивших на дальнейший рост рынка. По данным аналитической платформы CoinGlass, только за час — с 8:30 до 9:30 мск — на криптобиржах были ликвидированы длинные позиции (лонги) на сумму свыше $1 млрд. За последние 12 часов совокупный объем ликвидаций превысил $1,5 млрд.

Наибольшие потери понесли держатели позиций по биткоину и эфириуму — на них пришлось более 70% всех ликвидаций. Многие трейдеры были вынуждены выйти из рынка из-за срабатывания стоп-лоссов, что дополнительно усилило нисходящее давление.

Аналитики связывают обвал с несколькими факторами: коррекцией после продолжительного бычьего тренда, усилением аппетита к риску на традиционных рынках и ожиданием новых данных по инфляции и монетарной политике ФРС США на этой неделе. Также не исключается влияние технических факторов — выхода цен из ключевых поддержек, что спровоцировало автоматические продажи алгоритмических трейдеров.

Рынок находится в состоянии повышенной нестабильности. Инвесторы ожидают, удержатся ли BTC и ETH выше психологически важных уровней — $110 тыс. и $3800 соответственно. Пока что медвежья динамика сохраняется, и дальнейшее снижение не исключено.

«Это классическая коррекция после перекупленности, но масштаб ликвидаций говорит о том, что рынок был слишком самоуверен. Теперь наступает этап переоценки рисков», — комментирует ситуацию аналитик крипторынка Сергей Иванов.

Трейдерам рекомендуют осторожность: волатильность сохраняется высокой, а вероятность продолжения коррекции — значительной.