Сбербанк вышел из капитала «Еаптеки», полностью передав долю структурам Алексея Репика

Сбербанк завершил выход из капитала крупнейшего российского онлайн-ритейлера лекарств «Еаптека», продав свою долю в 45% структурам бизнесмена Алексея Репика — основателя группы компаний «Р-Фарм».

Сделка, в результате которой 100% акций «Еаптеки» перешли под контроль структур Репика, была закрыта ещё четыре месяца назад — в мае 2024 года. По данным собеседников издания, Сбербанк реализовал свою долю с прибылью, несмотря на то, что компания продолжает работать с убытком.

Напомним, Сбербанк и «Р-Фарм» стали совладельцами «Еаптеки» в феврале 2021 года, приобретя по 45% акций аптечного сервиса. Оставшиеся 10% тогда остались у основателя компании Антона Буздалина. Инвестиции Сбербанка в проект составили 5,7 млрд рублей.

«Еаптека», основанная в 2011 году, является одним из лидеров рынка дистанционной продажи лекарств в России. По итогам 2024 года выручка компании выросла на 12% — до 32,9 млрд рублей, при этом чистый убыток сократился на 8% и составил 4,1 млрд рублей, что свидетельствует о постепенной стабилизации бизнеса.

Выход Сбербанка из капитала может быть связан с переоценкой стратегических активов в секторе e-commerce и фармацевтики, а также с желанием сконцентрироваться на других направлениях инвестиций. Для Алексея Репика консолидация 100% «Еаптеки» открывает возможности для более гибкого управления и, потенциально, подготовки компании к дальнейшему развитию — включая возможное IPO или привлечение новых инвесторов на новых условиях.

Стороны официально не раскрыли сумму сделки, однако источники подчеркивают, что Сбербанк получил доход от продажи своей доли, что говорит о росте стоимости актива за время его владения.