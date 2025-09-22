КМЗ запускает проект по импортозамещению лопаток для турбин Siemens

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ), входящий в структуру Объединённой судостроительной корпорации (ОСК), приступил к реализации масштабного проекта по импортозамещению критически важных компонентов — лопаток для газовых турбин Siemens модели SGT-700. Об этом ТАСС сообщил управляющий директор завода Михаил Даниленко.

Общий объём инвестиций в проект составит 500 млн рублей. Из них 400 млн рублей выделены из федерального бюджета, а ещё 100 млн рублей — привлечены из внебюджетных источников. Средства пойдут на создание полного цикла производства, включая разработку конструкторской и технологической документации, изготовление опытных образцов и проведение ускоренных стендовых испытаний.

Лопатки турбин — ключевые элементы, работающие в экстремальных условиях: при высоких температурах и значительных механических нагрузках. Именно они преобразуют энергию расширяющегося газа в механическую работу, которая затем генерирует электроэнергию. Для производства деталей КМЗ планирует использовать материалы, аналогичные тем, что применяются Siemens, но полностью произведённые на территории России.

Особое внимание в проекте уделяется подтверждению надёжности продукции: опытные образцы должны пройти испытания на турбинах SGT-700 с наработкой на безотказную работу не менее 300 часов. Это позволит подтвердить соответствие российских изделий международным стандартам качества и безопасности.

Завершение всех этапов проекта — от разработки до сертификации — запланировано на конец 2027 года. Успешная реализация программы станет важным шагом в обеспечении технологического суверенитета России в энергомашиностроении и снизит зависимость от импортных комплектующих для газотурбинных установок, широко применяемых в энергетике и промышленности.

«Это не просто импортозамещение — это создание конкурентоспособного отечественного продукта, способного заменить зарубежные аналоги без потери качества и надёжности», — подчеркнул Михаил Даниленко.

Проект КМЗ — один из ключевых в рамках государственной программы по локализации высокотехнологичного производства и укреплению отечественной промышленной базы в условиях санкционного давления.