Собянин: ПВО сбили ещё три беспилотника, направленных на Москву

Силы противовоздушной обороны Минобороны России предотвратили атаку на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожено три вражеских беспилотных средства, летевших на Москву», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Таким образом, только за вторник, 23 сентября, по официальным данным, над Москвой и Подмосковьем было сбито 11 беспилотников: ранее утром мэр сообщил об уничтожении восьми БПЛА, а к вечеру — ещё трёх.

Напомним, что накануне, в понедельник, 22 сентября, в результате массированной атаки украинских БПЛА на Москву было перехвачено 15 беспилотников. Всего за два дня ПВО столицы и Подмосковья отразили атаки 26 вражеских дронов.

По предварительным данным, все сбитые аппараты были запущены с территории Украины. Жертв и разрушений в результате инцидентов во вторник не зафиксировано. Обстановка в городе остаётся под контролем, работа транспорта и городских служб не нарушена.

Минобороны РФ продолжает усиливать систему ПВО в центральном регионе страны. Расследование обстоятельств атак продолжается.