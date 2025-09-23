NEFT Research: экспорт российского энергетического угля стал в убыточным

Экспорт российского энергетического угля в настоящее время является убыточным по всем основным маршрутам поставок. Такой вывод содержится в аналитическом докладе консалтинговой компании NEFT Research, представленном в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Несмотря на кризис, эксперты считают, что ситуация обратима — при условии поддержки отрасли.

«Угольная отрасль находится в затяжном кризисе, но перелом возможен. Если угольщикам немного помочь, они смогут пройти сложный период, минимизировав потери», — заявил Данил Токмин, партнёр NEFT Research и основатель аналитического агентства «Альфастат».

Убытки по всем направлениям

Речь идёт о четырёх ключевых экспортных маршрутах:

🔹 Порт Восточный (Дальний Восток) — наименьшие потери;

🔹 Порт Тамань (Чёрное море);

🔹 Порт Мурманск (Арктика);

🔹 Порт Усть-Луга (Балтика) — самые высокие убытки.

Хотя не все компании работают в минус, среднестатистический угледобывающий холдинг из Кузбасса — главного угольного региона России — не может экспортировать уголь с прибылью ни по одному из направлений.

Кризис углубляется

С 2022 года выручка отрасли сократилась на 41%, а доля убыточных предприятий выросла с 19% до 71%. Особенно тревожны прогнозы: уже за первое полугодие 2025 года совокупные убытки угольщиков могут составить 172 млрд рублей — это больше, чем за весь 2024 год (124 млрд рублей).

Почему не останавливают экспорт?

Несмотря на убытки, полного сворачивания поставок пока не происходит. Причины — в действующих долгосрочных контрактах, которые компании вынуждены выполнять, чтобы не потерять рынки и репутацию. Кроме того, как пояснил Токмин, в некоторых случаях остановка экспорта обходится дороже, чем его временная реализация «в операционный минус».

Некоторые игроки уже приостановили отгрузки за рубеж, но большинство продолжают работать — в надежде на изменение конъюнктуры и государственную поддержку.

Эксперты NEFT Research подчёркивают: кризис не фатален. Для восстановления отрасли необходимы адаптация логистики, пересмотр тарифов, налоговые льготы и поддержка инфраструктуры. При своевременных мерах угольщики смогут выйти из минуса уже в среднесрочной перспективе.