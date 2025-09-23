Как защитить сбережения от девальвации рубля: инвесторы ищут убежища в золоте и валютных облигациях

Резкое ослабление рубля в начале сентября всколыхнуло не только частных вкладчиков, но и профессиональное инвестиционное сообщество. Несмотря на то, что решение Банка России снизить ключевую ставку — пусть и менее значительно, чем ожидал рынок — немного стабилизировало ситуацию, долгосрочные перспективы рубля по-прежнему вызывают опасения. В этих условиях всё больше россиян ищут способы защитить свои сбережения от обесценивания национальной валюты.

Что выбирают инвесторы?

На фоне нестабильности растёт интерес к защитным активам — прежде всего к золоту и валютным облигациям. Популярны и производные инструменты: ПИФы, ориентированные на драгметаллы или валютные активы, а также металлические счета (ОМС). Эти инструменты позволяют не только сохранить капитал, но и получить доход, не зависящий от колебаний курса рубля.

«Золото традиционно работает как “убежище” в периоды нестабильности, — отмечают аналитики. — Особенно сейчас, когда геополитические риски и инфляционные ожидания остаются высокими».

Почему не доллары в конверте?

Несмотря на падение курса рубля, спрос на наличную валюту и валютные вклады остаётся низким. Причины — в ограничениях на покупку валюты, низкой доходности депозитов в долларах и евро, а также в сложностях с конвертацией и хранением. Кроме того, ЦБ РФ неоднократно предупреждал, что валютные вклады не защищены системой страхования вкладов в полном объёме — в случае кризиса банка компенсация выплачивается в рублях по курсу на день отзыва лицензии.

Плюсы и минусы защитных активов



🔹 Золото (через ОМС или ПИФы)

— Плюсы: надёжность, ликвидность, рост в периоды кризиса.

— Минусы: нет купонного дохода, возможна волатильность, налог при продаже (если срок владения меньше 3 лет).

🔹 Валютные облигации (еврооблигации, ОФЗ-н, суверенные бонды)

— Плюсы: регулярный доход в валюте, защита от инфляции и девальвации.

— Минусы: валютные риски эмитента, возможные ограничения на обращение, налог на купоны.

🔹 ПИФы с валютной или золотой направленностью

— Плюсы: профессиональное управление, диверсификация, доступность.

— Минусы: комиссии, зависимость от стратегии управляющей компании, отложенная ликвидность.

Что советуют эксперты?

Финансовые аналитики рекомендуют не впадать в панику, но диверсифицировать сбережения: часть — в рублёвых активах с высокой доходностью (например, ОФЗ или корпоративные облигации), часть — в защитных инструментах (золото, валютные бонды). Особенно актуально это для консервативных инвесторов и тех, кто планирует траты в иностранной валюте (образование, лечение, путешествия).

«Сейчас не время для агрессивных спекуляций, — подчёркивают в «Ъ-Инвестиции». — Лучше выбрать сбалансированный подход: защита капитала + умеренный доход. И обязательно — с учётом личных финансовых целей и горизонта инвестирования».