Россия просит ICAO смягчить санкции: «Без запчастей — под угрозой безопасность полётов»

Россия официально обратилась в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с призывом отменить или смягчить санкции, введённые после февраля 2022 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренние документы и источник в российской авиационной отрасли.

Ключевая просьба — разблокировать поставки авиазапчастей. «Это вопрос не комфорта, а безопасности полётов», — подчеркнул собеседник агентства. По его словам, ограничения ставят под угрозу эксплуатацию более 700 иностранных самолётов — Airbus и Boeing, составляющих основу парка российских авиакомпаний.

В официальных документах, направленных в ICAO, Москва назвала санкции «незаконными» и нарушающими базовое право на свободу передвижения. Особо критикуется:

-закрытие воздушного пространства 37 странами,

-аннулирование сертификатов лётной годности,

-запрет на техобслуживание и страхование воздушных судов.

Источник Reuters отметил, что хотя часть компонентов по-прежнему поступает через «серые» схемы, их объём недостаточен. Авиапарк стареет, а без легальных поставок запчастей поддерживать его в безопасном состоянии становится всё сложнее.

Россия настаивает: санкции в гражданской авиации — это не политика, а прямая угроза жизни пассажиров. ICAO пока не прокомментировала обращение.