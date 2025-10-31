Проект «Водные ворота Москвы» Института СТЭИ выиграл грант Мэра Москвы

ИНСТИТУТ СТЭИ объявил о своей победе в грантовом конкурсе Мэра Москвы 2025 года. Проект организации «Водные ворота Москвы: каналы, шлюзы и инженерное наследие столицы» получил поддержку в номинации «Экология мегаполиса». Инициатива направлена на популяризацию инженерно-исторического и экологического значения Канала имени Москвы и системы шлюзов столицы, изучения ключевых гидротехнических объектов, вовлечение жителей в бережное использование водных ресурсов и повышение экологической грамотности.

В рамках проекта планируется исследовать объекты, образующих «водный каркас» города, провести серию просветительских и творческих мероприятий, а также запустить открытый онлайн-портал и подготовить рекомендации для городских властей. Проект охватывает широкую аудиторию – молодежь и жителей, интересующихся историей Москвы, экспертное сообщество (историки, инженеры-гидротехники, экологи и др.), а также органы власти столицы.

Канал имени Москвы протяженностью 128 км с 11 шлюзами обеспечивает столицу водой и судоходством, однако многие горожане мало знают об истории и значении этой гидросистемы. По данным опроса 2024 года, лишь 18 % жителей могут назвать хотя бы один городской шлюз, а 72 % не знают о существовании Южного речного вокзала. Такой недостаток «водной грамотности» снижает интерес населения к сохранению гидротехнического наследия Москвы. Проект «Водные ворота Москвы» поможет восполнить этот пробел, продемонстрировав значимость ключевых водных объектов столицы в повседневной жизни горожан.

Проект «Водные ворота Москвы» посвящён подготовке контента к большой юбилейной дате 90-летию ввода канала им. Москвы (15 июля 1937 Г.) и обращает внимание горожан на уникальную систему каналов, шлюзов и речных вокзалов, формирующих «водный каркас» мегаполиса. Инициатива объединяет научное изучение, популяризацию инженерного наследия и развитие экологического мышления москвичей. Функционально проект развивает линию «#ВодаМосквы» (малые реки, пруды, фонтаны) и логично продолжает тему «Москва — город 600 фонтанов», реализуюмую Институтом СТЭИ в 2025 г., переводя фокус с декоративных объектов на ключевую инфраструктуру, обеспечивающую судоходство, водоснабжение и климатическую устойчивость столицы.

Конкурс грантов Мэра Москвы ежегодно поддерживает лучшие социально значимые инициативы. В 2025 году на конкурс было подано более 700 заявок, из которых эксперты отобрали 229 победителей. Победители получают финансирование (до 5 млн рублей) на реализацию своих проектов. Полученный грант позволит Институту СТЭИ расширить проект «Водные ворота Москвы» и привлечь больше участников к изучению водного наследия столицы.