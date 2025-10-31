Проект «Мусоропровод Москвы сквозь эпохи» Экологической палаты выиграл грант Мэра Москвы

МОО «Экологическая палата» объявила о своей победе в конкурсе грантов Мэра Москвы 2025 года. Проект организации «Мусоропровод Москвы сквозь эпохи: эволюция инженерной системы на пути к замкнутому циклу» стал одним из победителей в номинации «Экология мегаполиса».

Цель проекта – сформировать у москвичей и профессионального сообщества системное понимание исторической, правовой и технологической эволюции московского мусоропровода и показать его роль в достижении целей экономики замкнутого цикла.

В рамках инициативы будет подготовлен и распространён историко-просветительский и эколого-правовой контент о московских мусоропроводах. Также планируется организация экспертной дискуссионной площадки, посвящённой роли мусоропроводов в условиях раздельного сбора отходов, создание интерактивной выставочной экспозиции для широкой аудитории и разработка практических предложений по модернизации внутридомовых систем сбора мусора.

Первые мусоропроводы появились в Москве в 1952 году, когда их установили в «сталинках»; с 1958 г. они стали обязательным элементом домов выше пяти этажей. в Москве мусоропроводами оборудовано более 33 тысяч многоквартирных домов (МКД), что составляет более 80% от общего числа жилых домов. Шагом к замкнутому циклу обращения отходов стала экспериментальная вакуумная станция мусороудаления в Северном Чертанове: объект построен в 1976 г., а запущен в 1980 г., продемонстрировав потенциал автоматизированного раздельного сбора. Сегодня город фиксирует курс на экономику замкнутого цикла, закреплённый в Указе Президента РФ от 07.05.2024 № 309, а развитие современных систем внутридомового мусороудаления напрямую связано с национальной целью «Экологическое благополучие».

Проект затрагивает практически всех жителей многоквартирных домов Москвы: по состоянию на 2019 год более 33 тысяч домов (свыше 80 % всего жилищного фонда столицы) оборудованы мусоропроводами. Однако сегодня мусоропроводы нередко становятся причиной споров: одни жильцы требуют закрыть их из-за грязи, неприятного запаха, шума и вредителей, другие – особенно пожилые и маломобильные – выступают против ликвидации, считая мусоропровод необходимым удобством. Эта проблема обострилась в связи с внедрением раздельного сбора отходов: традиционные мусоропроводы не приспособлены для сортировки мусора, что затрудняет переработку. Поэтому на городском и федеральном уровнях принято решение постепенно отказаться от мусоропроводов в новых домах и консервировать их в старых. Проект «Мусоропровод Москвы сквозь эпохи» призван помочь найти баланс между комфортом жителей и экологическими приоритетами города, вовлекая все заинтересованные стороны в диалог.

Конкурс грантов Мэра Москвы 2025 года охватывал 12 приоритетных направлений – от благотворительности и экологии до развития культуры и инноваций – а общий фонд составил рекордные 600 млн рублей. Экспертное жюри выбрало 229 лучших инициатив из более чем 700 заявок. Победа проекта «Мусоропровод Москвы сквозь эпохи» обеспечит «Экологической палате» ресурсы для реализации задуманного – от просвещения жителей до подготовки рекомендаций по модернизации системы обращения с отходами в столице.