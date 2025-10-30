Европа нарастила закупки российского СПГ на фоне деклараций о «отказе от зависимости»

Несмотря на заявленные планы по полному отказу от российского энергоносителей, страны Европейского союза увеличили закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России в первой половине 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Института энергетической экономики и финансового анализа (IEEFA).

Согласно исследованию, за январь–июнь 2025 года объёмы поставок российского СПГ в ЕС выросли на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Российские экспортеры обеспечили 16% от общего объёма импорта СПГ в Евросоюз, который составил 73,1 млрд кубометров.

Доходы России от продажи СПГ на европейский рынок в первом полугодии 2025 года достигли 4,5 млрд евро. При этом общая стоимость всех поставок СПГ в ЕС за этот период составила 30,4 млрд евро.

Лидером по поставкам остаются США: американские компании реализовали в Европу СПГ на сумму 16,8 млрд евро, что составляет более половины всего импорта сжиженного газа в регион.

Эксперты отмечают, что, несмотря на политическую риторику о «энергетической независимости от России», практические решения европейских стран по-прежнему диктуются экономическими и логистическими реалиями.