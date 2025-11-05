Экспорт российской нефти в октябре остался стабильным, несмотря на новые санкции США

Объёмы морского экспорта российской нефти в октябре практически сохранились на уровне сентября, несмотря на введённые США санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа. Согласно данным Центра ценовых индексов (ЦЦИ), поставки сократились всего на 1,2% — до 470 тысяч тонн в сутки. Эксперты отмечают, что полный эффект от ограничений может проявиться лишь после 21 ноября, когда истечёт срок действия специальных разрешений на сделки с этими компаниями.

В октябре основными импортёрами российской нефти остались страны Азии и Ближнего Востока. На Китай пришлось 34% поставок (159 тыс. т/сутки), на Индию — 29% (138 тыс. т/сутки), на Турцию — 14% (67 тыс. т/сутки). Египет и Сирия совместно получили 17% экспорта, а 5% пришлось на грузы с неустановленным конечным пунктом назначения.

Поставки в Китай снизились на 7,5% по сравнению с сентябрём, однако аналитики не считают это падение критичным: в предыдущем месяце в течение двух недель отмечались рекордные отгрузки — до 171 тыс. тонн в сутки. При этом структура поставок осталась практически неизменной: 98% китайского импорта составила нефть марки ESPO, остальное — Urals.

В то же время экспорт в Индию вырос на 6,9%, а в Турцию — на 8%, что свидетельствует о продолжающейся перестройке логистических цепочек в обход западных рынков. Несмотря на незначительное снижение объёмов, эксперты указывают на удлинение маршрутов и рост дисконтов на российскую нефть, что повышает издержки и снижает доходность экспорта.

Таким образом, октябрь стал переходным месяцем, в котором рынок ещё не ощутил полного воздействия новых санкций. Основной удар, по оценкам специалистов, может прийтись на ноябрь и декабрь, когда истечение лицензий и усиление контроля со стороны третьих стран начнут оказывать более серьёзное влияние на экспортные потоки.