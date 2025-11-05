Пенсии некоторых россиян вырастут почти на 10 тысяч рублей в декабре

В декабре 2025 года российские пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в ноябре и получающие страховую пенсию по старости, получат значительную прибавку к пенсии — более чем на 10 тысяч рублей. Об этом сообщил Игорь Балынин, кандидат экономических наук и доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

По его словам, с 80 лет гражданам автоматически назначается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии в размере 8907,7 рубля, а также компенсационная выплата 1314 рублей за уход. В совокупности прибавка составит 10 221,7 рубля.

«Если в ноябре пенсионер получал 37 913,4 рубля, то в декабре его пенсия увеличится до 48 135,1 рубля, то есть на 26,96%», — пояснил Балынин в беседе с «Газетой.ru».

Кроме того, в связи с новогодними праздниками пенсионеры, чьи выплаты обычно приходятся на период с 1 по 11 января, получат две пенсии сразу — за декабрь и за январь. При этом январская пенсия будет проиндексирована на 7,6%, что дополнительно повысит январские выплаты.

Например, если в ноябре пенсия составляла 27 078,98 рубля, то в декабре (с учётом индексации и выплаты за два месяца) пенсионер получит 29 136,98 рубля — на 2058 рублей больше предыдущей суммы.

Таким образом, декабрь станет особенно выгодным месяцем для восьмидесятилетних пенсионеров: они не только получат единовременную прибавку за достижение возраста 80 лет, но и заблаговременно — с учётом индексации — получат январскую пенсию.