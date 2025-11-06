Налоговики Москвы начали выявлять скрытые доходы трудоспособных неработающих граждан

В 2025 году Управление Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве инициировало специальные мероприятия в отношении трудоспособных, но формально неработающих жителей столицы, которые не декларируют свои доходы для налогообложения. Об этом сообщила руководитель московского УФНС Марина Третьякова на заседании коллегии ведомства в конце октября.

По её словам, речь идёт о проверках граждан, которые ведут экономическую деятельность, но официально не числится ни как наёмные работники, ни как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Такие схемы, по мнению ведомства, создают риски для рынка труда и ведут к значительным потерям бюджета.

«Учитывая актуальность и социальную значимость проблемы нелегальных трудовых отношений, вопрос проведения мероприятий в отношении „неработающих граждан“ будет находиться на постоянном контроле», — подчеркнула Третьякова.

Какие именно инструменты использует налоговая для выявления скрытых доходов и кто находится в зоне повышенного внимания, рассказывается в эксклюзивной подписке РБК.