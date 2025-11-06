ЦБ выдал «Озон банку» дилерскую лицензию

Банк России предоставил ООО «Озон банк» лицензию на осуществление дилерской деятельности, сообщили в пресс-службе регулятора. Это решение делает «Озон банк» профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Кредитная организация была зарегистрирована ЦБ 11 марта 2022 года, а с 12 апреля 2023 года у неё действует универсальная лицензия на осуществление банковских операций. С тех пор банк последовательно расширяет спектр своих финансовых услуг.

Так, 1 августа 2025 года «Озон банк» запустил кредитные карты, которые позволяют клиентам оплачивать покупки как онлайн, так и офлайн. По словам председателя правления банка Андрея Личманова, этот шаг стал важным этапом в развитии классической банковской линейки и укреплении кредитного направления.

Получение дилерской лицензии открывает перед «Озон банком» новые возможности для работы на финансовом рынке, включая операции с ценными бумагами, и подчеркивает стратегию интеграции банковских и инвестиционных сервисов в экосистеме Ozon.