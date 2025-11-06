Добыча нефти в России в 2025 году, вероятно, останется на уровне 2024 года

По итогам 2025 года добыча нефти в России, по прогнозам аналитиков «Эйлер», составит около 9,5 млн баррелей в сутки — на уровне показателя предыдущего года. В пересчёте на тонны это соответствует примерно 516 млн т, что совпадает с ожиданиями Минэкономразвития. Экспорт нефти ведомство прогнозирует на уровне 230,1 млн т, что несколько ниже, чем в 2024 году (239,8 млн т по данным Минэнерго).

Основной вклад в текущий объём добычи, по оценке управляющего партнёра Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина, обеспечили уже действующие зрелые месторождения — на их долю пришлось более 80% прироста. По его словам, сохранить высокие показатели удалось за счёт оптимизации работы нефтяных компаний, повышения рентабельности сервисных операций и фокуса на наиболее доходных проектах.

Аналитики «Эйлер» считают, что в 2026 году, если ОПЕК+ полностью отменит добровольные ограничения на добычу, российская нефтедобыча может вырасти до 9,7 млн баррелей в сутки. Дмитрий Касаткин допускает общий прирост добычи в следующем году на уровне 1 млн баррелей в сутки. При этом, по его прогнозу, российская нефть марки Urals будет торговаться с дисконтом около $10 к сорту Brent — в диапазоне $55–65 за баррель.