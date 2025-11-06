«Трансмашхолдинг» не стал выкупать 49% акций ГК «Дело» у «Росатома»

«Трансмашхолдинг» отказался от выкупа 49% акций группы компаний «Дело» у «Росатома», сообщает «Коммерсант». Соглашение, подписанное сторонами в конце 2024 года, будет расторгнуто — переговоры зашли в тупик из-за разногласий по оценке стоимости активов.

Вместо сделки между «Трансмашхолдингом» и «Росатомом» стороны намерены реализовать опцион по выкупу 1% акций ГК «Дело» её основателем и главой Сергеем Шишкаревым. После завершения этой операции, по информации источника издания, планируется переизбрание генерального директора компании и корректировка её стратегического курса.

По мнению инсайдеров, помимо разницы в оценках активов, ключевой причиной срыва сделки стало изменение приоритетов «Росатома». Ведомство, как предполагается, теперь рассматривает более масштабный проект — создание международного транспортного холдинга с участием дубайского портового оператора DP World. Этот шаг делает партнёрство с «Трансмашхолдингом» и ГК «Дело» менее приоритетным для госкорпорации.