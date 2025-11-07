Трамп заявил о стремлении США к скорейшему завершению конфликта на Украине

От
Семен Софин
-

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нацелен на скорейшее урегулирование конфликта вокруг Украины. Выступая в Белом доме, он подчеркнул: «Мы хотим увидеть завершение этого конфликта».

По словам Трампа, он рассчитывает, что Россия и Украина «в какой-то момент поступят очень умно и достигнут урегулирования». Глава Белого дома также отметил, что уже наблюдается «значительный прогресс» в переговорах по урегулированию ситуации.

Ранее Трамп заявлял, что рассчитывает завершить конфликт в течение ближайших нескольких месяцев, обозначив амбициозные сроки для дипломатического прорыва.





