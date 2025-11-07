С января 2026 года получить ипотеку на ИЖС станет сложнее

С 1 января 2026 года Банк России снизит макропруденциальные лимиты (МПЛ) по кредитам на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) и нецелевым займам под залог недвижимости — это сделает получение таких кредитов более затруднительным для заемщиков с высокой долговой нагрузкой.

Так, доля ипотечных кредитов на ИЖС, выдаваемых клиентам, у которых более 80% дохода уходит на обслуживание долгов, будет ограничена 20% (сейчас — 25%). То есть среди всех выданных банком ипотек на строительство частных домов не более пятой части может приходиться на «перекредитованных» заемщиков.

Ещё строже нормативы станут для нецелевых кредитов под залог недвижимости:

-при долговой нагрузке свыше 80% — лимит снизится с 25% до 15%,

-при нагрузке 50–80% — с 30% до 20%.

Как поясняет профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов, макропруденциальные лимиты — это инструмент, позволяющий ЦБ ограничивать долю рискованных кредитов в кредитном портфеле банков. Такие меры снижают вероятность массовых дефолтов заемщиков и способствуют устойчивости всей банковской системы — а значит, и экономики в целом.

Для большинства заемщиков с умеренной долговой нагрузкой (до 50% дохода) нововведения не повлияют напрямую, но могут косвенно сказаться на условиях кредитования — банки могут ужесточить требования в целях соблюдения лимитов.