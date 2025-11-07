Депутаты предложили ограничить торговую наценку в России до 15%

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение законопроект, предлагающий ввести в России предельную торговую наценку в размере 15% для сетевых магазинов. Об этом сообщает газета «Известия», ссылаясь на текст инициативы, подготовленной к сегодняшнему внесению в нижнюю палату парламента.

Авторы законопроекта указывают, что сегодня наценки на товары в рознице варьируются от 10% до 300% — в зависимости от категории продукции. Такой разброс, по их мнению, необоснован и способствует росту потребительских цен. Ограничение наценки, как ожидается, поможет сдержать продуктовую инфляцию и повысить доступность товаров для населения.

Вместе с тем, эксперты высказывают осторожность в отношении долгосрочного применения подобных мер. Научный руководитель Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что введение лимита наценки допустимо, но лишь как временная антикризисная мера — на срок до 2–3 месяцев.

«Если сделать это на постоянной основе, то некоторое время цены расти не будут, но потом может начаться дефицит, так как торговле будет невыгодно работать в убыток. Ведь объективно у бизнеса есть издержки, которые необходимо покрывать», — предупредил эксперт.