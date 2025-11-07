«Уралвагонзавод» инициирует сокращение до 10% персонала к весне 2026 года

Крупнейший в России производитель вагонов и основной поставщик танков для вооружённых сил — «Уралвагонзавод» (УВЗ) — приступает к масштабной оптимизации персонала. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на приказ исполнительного директора предприятия от 7 октября 2025 года.

Согласно документу, к весне 2026 года предстоит сократить до 10% от среднесписочной численности сотрудников в центрах, службах, управлениях, институтах и отделах компании.

Решение об увольнении принимает специальная комиссия. Тем, кого включат в списки сокращаемых, полагается выходное пособие — до трёх месячных окладов.

Причину сокращения в приказе не уточняют, однако эксперты отмечают, что такие меры нередко связаны с пересмотром производственных приоритетов, автоматизацией процессов или изменением объёмов гособоронзаказа.