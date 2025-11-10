В РФ прекратили сборку процессоров «Байкал-М»

10 ноября 2025 года стало известно, что в Калининградской области на производственных мощностях предприятия GS Nanotech в Гусеве прекращён эксперимент по корпусированию российских процессоров «Байкал-М». Об этом сообщил генеральный директор компании «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

По его словам, ключевой причиной остановки стал дефицит кристаллов микросхем на рынке:

«Кристаллов сейчас нет или их не хватает для того, чтобы собрать чипы и раздать партнерам. Поэтому на развитие эксперимента мы не пошли — не было возможности. А в целом я его оцениваю позитивно и считаю, что это был шаг вперёд».

Как уточняет «Коммерсантъ», в рамках завершённого эксперимента доля пригодной продукции составила 74–85%. Для достижения промышленно устойчивого уровня в 98% годных изделий требуется масштабирование: сборка не менее 1 000 микросхем в месяц, что невозможно без стабильных поставок кристаллов.

Несмотря на остановку проекта, в отрасли отмечают высокий потенциал российского рынка услуг по корпусированию микросхем. При этом подчёркивается необходимость консолидации производственных мощностей и усиления государственной поддержки для обеспечения устойчивого функционирования таких предприятий в условиях санкционных ограничений.

Эксперимент в Гусеве стал одним из первых шагов по локализации ключевых этапов микроэлектронного цикла в России — и, несмотря на его временное завершение, может послужить основой для будущих технологических инициатив.