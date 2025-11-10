Минтранс готовит расширение системы «Платон» на региональные и межмуниципальные дороги

Министерство транспорта РФ продолжает проработку возможного расширения системы взимания платы с грузовиков «Платон» за проезд не только по федеральным, но и по региональным и межмуниципальным трассам. Об этом свидетельствует очередной тендер, размещённый подведомственным Минтрансу ФКУ «Дороги России».

Конкурс на разработку финансово-экономической модели для новой фазы «Платона» предполагает объём контракта в 87,3 млн рублей. Заявки принимаются до 12 ноября 2025 года. От исполнителя требуется:

сформулировать цели и задачи расширенной системы взимания платы;

предложить архитектурные и технические решения;

рассчитать капитальные и эксплуатационные затраты на создание и поддержку системы;

спрогнозировать доходы от её функционирования вплоть до 2042 года.

В Минтрансе подчёркивают, что окончательного решения о расширении пока не принято. При этом это уже не первый подобный тендер — ранее ведомство неоднократно инициировало проработку этой идеи.

Эксперты выражают осторожность. По мнению ряда аналитиков, перед масштабированием системы необходимо обеспечить стабильную и прозрачную работу «Платона» на федеральных трассах, где до сих пор возникают вопросы к точности расчётов и распределению средств.

Расширение «Платона» может существенно повлиять на логистику и себестоимость перевозок в регионах, особенно в удалённых и малонаселённых территориях, где альтернативных маршрутов часто нет. Как отмечают в отрасли, успех инициативы будет зависеть не только от технической реализации, но и от степени вовлечённости субъектов РФ и готовности бизнеса к новым условиям.